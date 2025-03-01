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ЗМІ: країни Балтії незадоволені, що їх не запросили на саміт в Лондоні

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 1 березня 2025, 12:12
ЗМІ: країни Балтії незадоволені, що їх не запросили на саміт в Лондоні
Фото: Getty Images

Країни Балтії дуже незадоволені тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів взяти участь у саміті щодо України 2 березня.

Джерело: "Європейська правда", Sky News повідомило джерело в європейських дипломатичних колах

Деталі: Джерело, обізнане з ситуацією, попередило, що в Москві з цікавістю помітять, що Латвія, Литва та Естонія були виключені з-поміж учасників саміту.

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Стармер має прийняти у неділю лідерів понад десятка європейських країн на саміті у Великій Британії, щоб обговорити війну Росії в Україні та ширшу європейську безпеку.

Президент Володимир Зеленський також має бути присутнім на саміті.

Дипломатичне джерело підтвердило, що Стармер матиме телефонну розмову з лідерами країн Балтії, але зазначило, що це погана заміна неучасті в саміті.

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"Ми дійсно дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів", – зазначило джерело.

Три балтійські країни, розташовані на східному фланзі НАТО на кордоні з Росією, є одними з найбільших прихильників України. Вони надають зброю і фінансову допомогу українським збройним силам у боротьбі з російським вторгненням.

Прем’єр Британії Стармер непередодні, після сварки за участю президента Зеленського у Білому домі, провів телефонну розмову з українським президентом і підтвердив, що чекає його на саміті в Лондоні.

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БалтіяВелика Британіядипломатичні відносини
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