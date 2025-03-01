У лютому росіяни втратили найбільше автомобілів від початку повномасштабного вторгнення

У найкоротший місяць року українські захисники уразили найбільшу кількість автомобілів росіян за весь період від початку широкомасштабного вторгнення – 3 472 одиниці автотранспорту та автоцистерн, а також 596 бойових броньованих машин.

Джерело: Міноборони

Деталі: Також впродовж лютого, у порівнянні з січнем, дещо зменшилась кількість бойових зіткнень: 3 274 проти 5 087, натомість зросла кількість ворожих авіаударів по позиціях військ та прифронтових населених пунктах.

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У лютому російська тактична авіація скинула понад 3 522 КАБи. У січні застосувала загалом близько 2 400 керованих авіаційних бомб.

Крім того, за місяць було підбито або виведено з ладу 331 ворожий танк. За останні сім місяців це найвищий показник ворожих втрат у цій номенклатурі ОВТ.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в лютому армія рф зазнала значних безповоротних і санітарних втрат живої сили – 36 570 осіб. Найбільше втрат особового складу армія РФ зазнавала у грудні 2024 року – 48 670.