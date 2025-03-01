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ЗМІ: Трампа роздратувало, що Зеленський прибув не в костюмі

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 1 березня 2025, 13:14
ЗМІ: Трампа роздратувало, що Зеленський прибув не в костюмі
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Одним з факторів, який напередодні роздратував Дональда Трампа на його зустрічі з Володимиром Зеленським, стало те, що президент України прибув на зустріч не в костюмі. 

Джерело: Axios повідомили два джерела з оточення президента Трампа, "Європейська правда"

Деталі: Радники Трампа неодноразово говорили команді Зеленського, що для президента України було б більш шанобливо відмовитися від одягу в стилі мілітарі під час візиту до Білого дому.

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Зеленський прибув до Білого дому в більш офіційному чорному вбранні з національним гербом України, але без костюма.

"Він сьогодні так причепурився", – зауважив Трамп, коли потиснув руку Зеленському на вході до Західного крила Білого дому.

Володимир Зеленський не носить костюм від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Якось президент Польщі Анджей Дуда побажав, аби Зеленський приїхав на один із самітів "у костюмі", що символізувало би завершення війни в Україні.

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В Овальному кабінеті у п’ятницю один з репортерів запитав Зеленського, чому він не одягнув костюм на зустріч в офісі "найвищого рівня" Сполучених Штатів.

"Чому ви не носите костюм? У вас є костюм?" – запитав журналіст.

"У вас якісь проблеми?" – сказав у відповідь Зеленський.

"Багато американців мають проблеми з тими, хто не поважає дрес-код Овального кабінету", – відповів журналіст.

Після цього Зеленський заявив, що одягне костюм після того, як закінчиться російсько-українська війна.

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ТрампЗеленськийдипломатичні відносиниСША
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