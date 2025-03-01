Зеленський прилетів до Британії

Президент України Володимир Зеленський приземлився у Великій Британії в суботу після того, як залишив Сполучені Штати після гарячої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю.

Джерело: BBC, Sky News та The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: Sky News публікує відео в аеропорту літака української делегації, яким, як вважають, прибув український президент.

Реклама:

BREAKING: Volodymyr Zelenskyy's plane has landed at Stansted.



Sky's @amandaakass has more.



Ukraine latest: https://t.co/WeqJEGmmbT



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/RYoDTRxyOP — Sky News (@SkyNews) March 1, 2025

В неділю український президент візьме участь у великому саміті в Лондоні щодо безпеки України і Європи, який організовує глава уряду Британії Кір Стармер.

РЕКЛАМА:

Стармер напередодні, після сварки у Білому домі, провів телефонну розмову з українським президентом і підтвердив, що чекає його на саміті в Лондоні.

Читайте також: Сварка найвищого рівня. Чому зірвана зустріч Зеленського й Трампа ще не стала катастрофою