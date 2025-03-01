Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Зеленський прилетів до Британії

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 1 березня 2025, 13:31
Зеленський прилетів до Британії
скриншот

Президент України Володимир Зеленський приземлився у Великій Британії в суботу після того, як залишив Сполучені Штати після гарячої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю.

Джерело: BBCSky News та The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: Sky News публікує відео в аеропорту літака української делегації, яким, як вважають, прибув український президент.

Реклама:

В неділю український президент візьме участь у великому саміті в Лондоні щодо безпеки України і Європи, який організовує глава уряду Британії Кір Стармер.

РЕКЛАМА:

Стармер напередодні, після сварки у Білому домі, провів телефонну розмову з українським президентом і підтвердив, що чекає його на саміті в Лондоні.

Читайте також: Сварка найвищого рівня. Чому зірвана зустріч Зеленського й Трампа ще не стала катастрофою

ЗеленськийВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Румунія підтвердила падіння російського БпЛА на своїй території
Туреччина у Лондоні повторить пропозицію прийняти переговори України і Росії – ЗМІ
інфографікаТемпи просування Росії падають третій місяць – Deepstate
відеоЗеленський прилетів до Британії
Трамп: Путін хоче закінчити війну, а Зеленський - воювати
У першу ніч весни ППО збила понад 100 російських БПЛА
Усі новини...
Зеленський
ЗМІ: Трампа роздратувало, що Зеленський прибув не в костюмі
У Росії радіють суперечці Зеленського та Трампа
Демократи масово атакували Трампа і Венса за публічне приниження Зеленського
Останні новини
17:30
футболГол і результативна передача Циганкова врятували "Жирону" від поразки в чемпіонаті Іспанії
17:22
Зеленський увечері зустрінеться з прем'єром Британії, а в неділю – з королем
17:16
Уряд затвердив механізм розподілу коштів для публічних інвестиційних проєктів
17:05
Пробігла п'ять кілометрів на протезах: 13-річна українка здолала дистанцію Токійського марафону
16:59
Румунія підтвердила падіння російського БпЛА на своїй території
16:49
Головний суперник Орбана заявив, що не хоче бачити Угорщину "спільною колонією РФ і США"
16:34
Порошенко прокоментував події у США: Сподіваємося, у Зеленського є "План Б"
16:33
інтерв'юСпілкувався з Лобановським та конфліктував із Суркісами. Історії життя спортивного журналіста Щербачова
15:56
Придністров’я повернуло Молдові позичені 3 млн кубометрів газу
15:49
відеоПрикордонники рознесли бліндаж з 14 окупантами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: