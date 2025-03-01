Прикордонники рознесли бліндаж з 14 окупантами

Військовослужбовці Держприкордонслужби відпрацювали по бліндажах противника у Харківській області – втрати росіян склали 14 військових.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Бійці бригади "Гарт" дронами та мінометами завдали вогневих уражень по бліндажах противника, який намагається закріпитися на Вовчанському напрямку.

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Дослівно: "У деяких випадках ворог, помітивши наші "пташки" намагався вразити їх вогнем зі стрілецької зброї.

Але не допомогло. Підтверджено знешкодження 14 окупантів".