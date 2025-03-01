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Зеленський увечері зустрінеться з прем'єром Британії, а в неділю – з королем

Марія Ємець, Катерина ТищенкоСубота, 1 березня 2025, 17:22
Зеленський увечері зустрінеться з прем'єром Британії, а в неділю – з королем
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський увечері 1 березня зустрінеться з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, а в неділю – з королем Чарльзом ІІІ.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зустріч Зеленського та Стармера у суботу 1 березня запланована на 17:00 за Лондоном (19:00 за Києвом).

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У неділю Зеленський візьме участь у саміті європейських лідерів щодо підтримки України.

Крім того, запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема з королем Чарльзом ІІІ.

Що передувало: Літак президента України приземлився у Великій Британії у суботу, наступного дня після зустрічі Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті, що перетворилася на сварку. 

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Британський прем’єр після того провів телефонну розмову з українським президентом і підтвердив, що чекає його на саміті в Лондоні. Також він поговорив з Дональдом Трампом по-телефону.

Після цього в уряді Британії заявили, що Стармер "зберігає непохитну підтримку України і робить усе можливе, щоб знайти шлях до тривалого миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України".

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ЗеленськийВелика Британія
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