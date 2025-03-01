Генсек НАТО вважає, що Зеленському слід налагодити стосунки з Трампом
Генсек НАТО Марк Рютте сподівається на примирення президентів України Володимира Зеленського і США Дональда Трампа після сварки у Білому домі й переконаний, що для забезпечення сталого миру в Україні потрібна спільна робота США, України та Європи.
Джерело: Рютте, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на BBC i AFP.
Деталі: Рютте розповів, що вже двічі мав телефонну розмову із Зеленським за час після зустрічі українського президента із Трампом, що закінчилась скандалом.
"Я сказав йому, що ми маємо триматися разом – США, Україна і Європа – щоб забезпечити тривалий мир для України", – сказав генсек НАТО.
За його словами, Зеленському слід знайти шляхи до того, щоб налагодити стосунки із Трампом після того, що відбулось в Овальному кабінеті.
Рютте зазначив, що не може розкрити багато деталей розмови, але згадав, що "варто поважати" те, що Трамп уже зробив для України.
Зокрема він нагадав, що за першої каденції Трампа США дозволили продаж Україні ПТРК Javelin. які згодом відіграли важливу роль у стримуванні російської армії на перших етапах повномасштабної війни. лютому 2022 року.
"Ми справді маємо віддати належне ролі Трампа", – зазначив генсек.
Що передувало: Трамп заявив після сварки із Зеленським, що той буцімто хоче продовжувати війну, а правитель Росії Володимир Путін готовий до миру.
Зеленський заявив, що сварка у Білому домі не є доброю для жодної з двох сторін, але пояснив, чому активно вступив у суперечку. Згодом він додатково пояснив свою позицію і наголосив, що не може погодитись на перемир’я без жодних гарантій для України.
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