Генсек НАТО вважає, що Зеленському слід налагодити стосунки з Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте сподівається на примирення президентів України Володимира Зеленського і США Дональда Трампа після сварки у Білому домі й переконаний, що для забезпечення сталого миру в Україні потрібна спільна робота США, України та Європи.

Джерело: Рютте, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на BBC i AFP.

Деталі: Рютте розповів, що вже двічі мав телефонну розмову із Зеленським за час після зустрічі українського президента із Трампом, що закінчилась скандалом.

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"Я сказав йому, що ми маємо триматися разом – США, Україна і Європа – щоб забезпечити тривалий мир для України", – сказав генсек НАТО.

За його словами, Зеленському слід знайти шляхи до того, щоб налагодити стосунки із Трампом після того, що відбулось в Овальному кабінеті.

Рютте зазначив, що не може розкрити багато деталей розмови, але згадав, що "варто поважати" те, що Трамп уже зробив для України.

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Зокрема він нагадав, що за першої каденції Трампа США дозволили продаж Україні ПТРК Javelin. які згодом відіграли важливу роль у стримуванні російської армії на перших етапах повномасштабної війни. лютому 2022 року.

"Ми справді маємо віддати належне ролі Трампа", – зазначив генсек.

Що передувало: Трамп заявив після сварки із Зеленським, що той буцімто хоче продовжувати війну, а правитель Росії Володимир Путін готовий до миру.

Зеленський заявив, що сварка у Білому домі не є доброю для жодної з двох сторін, але пояснив, чому активно вступив у суперечку. Згодом він додатково пояснив свою позицію і наголосив, що не може погодитись на перемир’я без жодних гарантій для України.

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