Росіяни вдарили по порту в Одесі: поранили співробітників, пошкодили іноземне судно
Внаслідок удару балістичною ракетою по Одесі в суботу ввечері пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, поранено двох співробітників порту.
Джерело: керівник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, одеське видання "Думська"
Пряма мова: "Ворог вдарив по Одесі балістичною ракетою… Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній.
Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту.
Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, медики надають необхідну допомогу постраждалим".
Деталі: За інформацією "Думської", внаслідок атаки балістичною ракетою "Іскандер-М" по портовій інфраструктурі постраждав контейнеровоз LEVANTE F швейцарської компанії MSC під прапором Панами. Судно зайшло в одеський порт вранці 1 березня.