Росіяни вдарили по порту в Одесі: поранили співробітників, пошкодили іноземне судно

Внаслідок удару балістичною ракетою по Одесі в суботу ввечері пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, поранено двох співробітників порту.

Джерело: керівник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, одеське видання "Думська"

Пряма мова: "Ворог вдарив по Одесі балістичною ракетою… Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній.

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Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту.

Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, медики надають необхідну допомогу постраждалим".

Деталі: За інформацією "Думської", внаслідок атаки балістичною ракетою "Іскандер-М" по портовій інфраструктурі постраждав контейнеровоз LEVANTE F швейцарської компанії MSC під прапором Панами. Судно зайшло в одеський порт вранці 1 березня.