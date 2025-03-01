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Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно – Стармер

Катерина Тищенко, Марія ЄмецьСубота, 1 березня 2025, 20:19
Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно – Стармер
зустріч Зеленського і Стармера, скріншот відео трансляції

Прем'єр Британії Кір Стармер перед початком переговорів із президентом Володимиром Зеленським у суботу ввечері запевнив, що Британія продовжуватиме підтримку України "стільки, скільки буде необхідно".

Джерело: Стармер і Зеленський, яких цитує "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: Перед початком переговорів Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та що Британія непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру для України.

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Зеленський подякував Стармеру за підтримку та подякував королю Чарльзу ІІІ за згоду прийняти його.

"Ми дуже раді, що маємо таких партнерів і друзів", – сказав Зеленський.

Як свідчать трансляції, зокрема BBC, 19:25 кортеж української делегації прибув на Даунінг-Стріт. Стармер зустрів Зеленського біля ганку.

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Лідери коротко зупинилися для фото та зайшли у будівлю, не відреагувавши на спроби журналістів поставити запитання.

Велика БританіяЗеленський
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