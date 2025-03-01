Україну знову масовано атакують ударні БпЛА, в Києві працює ППО

У суботу ввечері в багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через ворожі ударні БпЛА, у Києві працює протиповітряна оборона.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, КМВА, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: Як повідомив Кличко у столиці працюють сили ППО.

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О 23:38 КМВА повідомила, що в деяких районах все ще працює ППО.

Дослівно КМВА: "У небі над містом все ще є цілі. В окремих районах по ворожих БпЛА працює ППО".

Деталі: Повітряні сили в суботу ввечері повідомляли про ворожі БпЛА на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині та Київщині.