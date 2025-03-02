Зупинка допомоги США наблизить перемогу Росії у війні проти України – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) застерігають, що зупинка допомоги Україні з боку США значно збільшує шанси Росії на перемогу у війні. Це може призвести до посилення російської агресії, захоплення нових територій і підриву стабільності в регіоні.

Джерело: ISW

Деталі: У своєму звіті аналітики стверджують, що зупинка або затримка допомоги Україні з боку США може стати вирішальним фактором у зміні балансу сил на користь Росії. Експерти наголошують, що саме західна підтримка дозволяє Україні ефективно протистояти російській агресії.

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Українські збройні сили активно використовують американські системи, такі як Patriot, HIMARS і ATACMS, для захисту від ракетних ударів, ураження логістичних ланцюгів противника та підриву оборонно-промислового потенціалу Росії.

ISW неодноразово наголошував на важливості своєчасного продовження західної військової допомоги Україні і спостерігав кореляцію між масштабами російських перемог в Україні і затримками або припиненням підтримки.

Дослівно: "Росія може скористатися ситуацією, щоб захопити більше територій і посилити тиск на Україну. Це не лише наблизить Росію до перемоги, але й підбадьорить правителя Росії Володимира Путіна, зміцнивши його віру в можливість досягти його стратегічних цілей, включаючи контроль над Україною та іншими колишніми радянськими республіками, включно з нинішніми країнами-членами НАТО.

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Кремль, ймовірно, активізує свою військову кампанію в Україні і спробує використати будь-яку затримку або припинення військової допомоги Україні з боку США, як це сталося навесні 2024 року".

Деталі: ISW наголошує, що саме Путін, а не Володимир Зеленський, є головною перешкодою на шляху до завершення війни.

Дослівно: "Зеленський постійно підтверджує свою відданість досягненню справедливого й тривалого миру в Україні шляхом переговорів. Зеленський кілька разів – зокрема, в інтерв'ю Fox News від 28 лютого – заявив, що готовий піти на поступки щодо території, членства України в НАТО й навіть власного перебування на посаді президента задля забезпечення справедливого й стійкого миру.

Путін та інші високопосадовці Кремля, навпаки, постійно підтверджували свою відданість початковим цілям війни в Україні, які полягають у повній капітуляції України, заміні нинішньої української влади проросійським маріонетковим урядом, а також зобов'язанні України щодо нейтралітету й демілітаризації – все це зробить Україну майже безпорадною перед майбутніми спробами російської агресії й дестабілізації".

Ключові висновки ISW за 1 березня: