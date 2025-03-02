Зупинка допомоги США наблизить перемогу Росії у війні проти України – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) застерігають, що зупинка допомоги Україні з боку США значно збільшує шанси Росії на перемогу у війні. Це може призвести до посилення російської агресії, захоплення нових територій і підриву стабільності в регіоні.
Джерело: ISW
Деталі: У своєму звіті аналітики стверджують, що зупинка або затримка допомоги Україні з боку США може стати вирішальним фактором у зміні балансу сил на користь Росії. Експерти наголошують, що саме західна підтримка дозволяє Україні ефективно протистояти російській агресії.
Українські збройні сили активно використовують американські системи, такі як Patriot, HIMARS і ATACMS, для захисту від ракетних ударів, ураження логістичних ланцюгів противника та підриву оборонно-промислового потенціалу Росії.
ISW неодноразово наголошував на важливості своєчасного продовження західної військової допомоги Україні і спостерігав кореляцію між масштабами російських перемог в Україні і затримками або припиненням підтримки.
Дослівно: "Росія може скористатися ситуацією, щоб захопити більше територій і посилити тиск на Україну. Це не лише наблизить Росію до перемоги, але й підбадьорить правителя Росії Володимира Путіна, зміцнивши його віру в можливість досягти його стратегічних цілей, включаючи контроль над Україною та іншими колишніми радянськими республіками, включно з нинішніми країнами-членами НАТО.
Кремль, ймовірно, активізує свою військову кампанію в Україні і спробує використати будь-яку затримку або припинення військової допомоги Україні з боку США, як це сталося навесні 2024 року".
Деталі: ISW наголошує, що саме Путін, а не Володимир Зеленський, є головною перешкодою на шляху до завершення війни.
Дослівно: "Зеленський постійно підтверджує свою відданість досягненню справедливого й тривалого миру в Україні шляхом переговорів. Зеленський кілька разів – зокрема, в інтерв'ю Fox News від 28 лютого – заявив, що готовий піти на поступки щодо території, членства України в НАТО й навіть власного перебування на посаді президента задля забезпечення справедливого й стійкого миру.
Путін та інші високопосадовці Кремля, навпаки, постійно підтверджували свою відданість початковим цілям війни в Україні, які полягають у повній капітуляції України, заміні нинішньої української влади проросійським маріонетковим урядом, а також зобов'язанні України щодо нейтралітету й демілітаризації – все це зробить Україну майже безпорадною перед майбутніми спробами російської агресії й дестабілізації".
Ключові висновки ISW за 1 березня:
- Високопосадовці США припускають, що Сполучені Штати можуть скоротити всю допомогу Україні, хоча Президент США Дональд Трамп не висловлював жодних таких намірів. Припинення поточної допомоги Україні безпосередньо підірве заявлену президентом Трампом мету досягнення сталого миру в Україні.
- Збройні сили України, які отримують суттєву допомогу від США, завдають значних втрат російським військам, водночас утримуючи їх на рівні незначних перемог. Ця ситуація, у поєднанні з серйозними викликами, які постануть перед Росією у 2025 році, надає США значні важелі впливу у мирних переговорах. Призупинення поточної військової допомоги Україні з боку США заохочуватиме правителя Росії Владіміра Путіна до подальшого підвищення своїх вимог і підживлюватиме його переконання в тому, що він може досягти повної перемоги за допомогою війни.
- Згортання допомоги Україні може призвести до зменшення впливу США у світі та підбадьорити супротивників США.
- Путін, а не президент України Володимир Зеленський, залишається головною перешкодою на шляху до укладення тривалої мирної угоди щодо України.
- Кремль розпочав чергову інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб перешкодити наданню додаткової військової допомоги Україні з боку США та Європи, стверджуючи, що Росія виграла війну в Україні.
- Європейські країни залишаються відданими підтримці української армії та оборонної промисловості, однак, на тлі підготовки до європейського саміту з питань оборони, присвяченого Україні, який відбудеться 2 березня.
- Українські війська просунулися вперед під Торецьком, а російські війська – під Великою Новосілкою.
- Міністерство оборони Росії продовжує вербувати непридатних за станом здоров'я солдатів, намагаючись вирішити проблему нестачі особового складу.