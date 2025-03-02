США відправляють 3000 військових, бронетехніку та вертольоти на кордон з Мексикою

Міністр оборони США Піт Гегсет відправив близько 3 тисяч військових, зокрема моторизовану бригаду з бойовими броньованими машинами "Страйкер" та авіаційний підрозділ із вертольотами на кордон з Мексикою, з метою "закриття кордону і захисту територіальної цілісності Сполучених Штатів".

Джерело: The Washington Post, пресреліз Пентагона

Деталі: За словами джерел видання, на кордон з Мексикою відправлять близько 2400 військовослужбовців у складі бойової групи Stryker та ще 550 – в авіаційному підрозділі. Військові будуть оснащені 20-тонними броньованими бойовими машинами "Страйкер" і вертольотами.

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Згідно із заявою Пентагону, це рішення має на меті посилення і розширення поточних операцій з охорони кордону з метою закриття кордону і захисту територіальної цілісності Сполучених Штатів під керівництвом президента Трампа".

Очікується, що військові прибудуть на місце дислокації у найближчі тижні.

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