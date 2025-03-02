За добу Сили оборони України знищили 1110 окупантів – Генштаб
Неділя, 2 березня 2025, 07:04
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 110 окупантів та понад 200 одиниць техніки ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 876 720 (+1 110) осіб;
- танків – 10 241 (+8) од;
- бойових броньованих машин – 21 274 (+25) од;
- артилерійських систем – 23 959 (+51) од;
- РСЗВ – 1 306 (+2) од;
- Засоби ППО – 1 091 (+3) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 594 (+192) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39 218 (+117) од;
- Спеціальної техніки – 3 768 (+5) од.
Дані уточнюються.