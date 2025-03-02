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Литва інвестує €20 млн євро у спільне з Україною виробництво зброї

Іван Д'яконовНеділя, 2 березня 2025, 08:00
Литва інвестує €20 млн євро у спільне з Україною виробництво зброї
Радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин, міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне, міністр стратегічної промисловості України Герман Сметанін. Фото: X/Dovilė Šakalienė

Литва оголосила про продовження підтримки України в оборонній сфері, інвестувавши 20 мільйонів євро у розвиток української оборонної промисловості та ініціювала створення спільних виробничих потужностей для виробництва зброї.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони Литви

Деталі: У Міноборони зазначили, що мають намір продовжити активну підтримку України, інвестуючи в українську оборонну промисловість. Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне зазначила, що українська оборонна промисловість володіє великим потенціалом для того, щоб стати важливим гравцем на світовому ринку завдяки високому рівню досвіду та мотивації українських інженерів, а також рішучості та стратегічному мисленню осіб, що приймають рішення в цій галузі.

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"Литва продовжить інвестувати в українську ОПК, закуповуючи в України для України. На це вже виділено 20 мільйонів. євро, яка продовжуватиме зростати. Проте ми прагнемо до ще тіснішої співпраці – розвитку спільного литовсько-українського виробництва зброї як у Литві, так і в Україні", – повідомила Шакалієне.

З міркувань безпеки конкретні типи зброї, на які поширюється угода, не розголошуються. В найближчі тижні у Литві відбудуться спільні зустрічі представників Литви та України, на яких буде обговорено виконання угоди та подальші кроки щодо розвитку співпраці в оборонному секторі.

Литвадопомога УкраїніОПК
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