Сили ППО відпрацювали у 13 областях України
Неділя, 2 березня 2025, 08:44
У ніч на 2 березня противник атакував 79 ударними БпЛА, з яких було збито 63.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Ще 16 безпілотників – "локаційно втрачені".
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Окупанти запускали дрони із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф.
Підтверджено збиття безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.
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