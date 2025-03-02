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Сили ППО відпрацювали у 13 областях України

Роман ПетренкоНеділя, 2 березня 2025, 08:44
Сили ППО відпрацювали у 13 областях України
фото: ПС

У ніч на 2 березня противник атакував  79 ударними БпЛА, з яких було збито 63.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Ще 16 безпілотників – "локаційно втрачені".

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Окупанти запускали дрони із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Підтверджено збиття безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.

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ППОбезпілотники
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