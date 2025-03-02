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Фіцо слідом за Орбаном висуває ультиматуми перед самітом ЄС

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 2 березня 2025, 09:02
Фіцо слідом за Орбаном висуває ультиматуми перед самітом ЄС
Фіцо, Фото: Getty Images

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо вимагає, аби на саміті Європейського Союзу 6 березня було ухвалене рішення стосовно відновлення транзиту російського газу через Україну, інакше погрожує заблокувати висновки саміту.

Джерело: Фіцо у Facebook, "Європейська правда"

Деталі: Премʼєр Словаччини повторив, що його країна не підтримуватиме Україну "ні фінансово, ні військово для продовження війни" і що Київ "ніколи не буде достатньо сильним, щоб вести переговори з позиції військової сили".

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Він також висунув вимоги до формулювань саміту ЄС 6 березня – зокрема вказати на необхідність "негайного припинення вогню (незалежно від моменту досягнення остаточної мирної угоди)".

"Словацька Республіка закликає до того, щоб висновки містили чіткий запит на відновлення транзиту газу через Україну до Словацької Республіки та Західної Європи", – додав Фіцо.

За його словами, без російського газу неможливо "забезпечити конкурентоспроможність Європи", а допомога Україні з боку ЄС "не може бути квитком в один кінець".

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"Якщо на саміті не буде поваги до того, що існують інші погляди, окрім продовження війни, Європейська рада може не дійти згоди щодо висновків щодо України у четвер", – пригрозив премʼєр Словаччини.

Напередодні свою вимогу озвучив премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан: він заявляє, що на саміті ЄС мають вирішити "увійти у прямі переговори з Росією про припинення вогню і сталий мир в Україні".

Нагадаємо, глава Євроради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів ЄС 6 березня, що буде присвячений європейській обороні і Україні.

За даними ЗМІ, в проєкті рішення саміту йдеться про необхідність надійних гарантій безпеки для України у ході будь-яких потенційних переговорів про завершення війни.

ФіцоЄСОрбанРосія
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