ЗМІ: Стармер на саміті закличе Зеленського поладнати з Трампом

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі лідерів у Лондоні 2 березня закличе налагодити відносини з адміністрацією Дональда Трампа як єдиний варіант забезпечення сталого миру в Україні.

Джерело: Financial Times і Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: За словами джерела, наближеного до Стармера, той на саміті в Лондоні збере лідерів і "ввічливо дасть їм зрозуміти, що зараз ведуться лише одні переговори – і це переговори президента Трампа".

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Інший співрозмовник FT каже, що Стармер закличе європейських лідерів підкріпити свою словесну підтримку Зеленського діями: "Зараз Україні потрібна військова та фінансова підтримка. Їй не потрібні люди, які пишуть пости у Twitter і говорять про чесноти".

FT і Bloomberg також дізнались, що після зустрічі із Зеленським премʼєр Британії зателефонував президенту США Дональду Трампу та французькому лідеру Емманюелю Макрону.

Серед іншого, Стармер закликав Трампа і Зеленського завершити укладення угоди про корисні копалини, яка була зірвана після конфлікту в Овальному кабінеті.

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Один з європейських посадовців сказав Bloomberg, що адміністрація Трампа в приватному порядку дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського для налагодження відносин.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу Кір Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру.

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