Біля Хмельницького травмована жінка через удар російського БПЛА

Уночі на 2 березня в селі Пирогівці Хмельницького району внаслідок удару ворожого БПЛА сталася пожежа та руйнування на території приватного домоволодіння, жінка отримала травми.

Джерело: ДСНС, Хмельницька ОВА

Деталі: Уточнюється, що жінка 1949 року народження.

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Також вибуховою хвилею пошкоджено 9 житлових будинків.

Також пошкоджено електротрансформатор, лінії електропередач і дах ангара одного з підприємств.

За даними ОВА, над регіоном збили 6 російських безпілотників, без електропостачання залишилися 266 приватних абонентів і 11 юридичних осіб.