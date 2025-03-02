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Україну звинувачують у провокації війни між Азербайджаном та Вірменією – ГУР

Роман ПетренкоНеділя, 2 березня 2025, 11:12
Україну звинувачують у провокації війни між Азербайджаном та Вірменією – ГУР
фото: ГУР

Воєнна розвідка повідомляє, що у вірменському інформаційному просторі поширюється фейк зі звинуваченнями на адресу ГУР МО у начебто спробі інспірувати або сприяти початку збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Поширювачі дезінформації "обґрунтовують", мовляв, нова азербайджансько-вірменська війна примусить Росію відкрити "другий фронт", а отже розпорошити свої військові сили, що буде на користь Україні.

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Основою для інформаційної операції стала фейкова доповідь нібито від ГУР МО України на ім’я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. Поширюваний папірець містить низку грубих помилок ("Їван" замість Іван, "СДР" замість ЄДРПОУ та інші) і не відповідає вимогам оформлення офіційних документів України".

Деталі: Розвідка пояснює, що проведення вказаної інформаційної операції спрямоване на дискредитацію України та погіршення українсько-вірменських і  українсько-азербайджанських відносин, що вигідно передусім для держави-агресора Росії.

розвідкаАзербайджанВірменія
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