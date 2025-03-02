Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Британія і Франція з Україною підготують "план припинення вогню" і покажуть США

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 2 березня 2025, 12:08
Британія і Франція з Україною підготують план припинення вогню і покажуть США
зеленський, фото: оп

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що за підсумками розмов напередодні він домовився разом із лідерами України та Франції підготувати план "припинення бойових дій", який потім презентують США.

Джерело: Стармер в ефірі BBC, "Європейська правда"

Деталі: Глава британського уряду, коментуючи перепалку в Білому домі між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, заявив, що "таке вочевидь ніхто не хоче бачити".

Реклама:

Він нагадав, що вчора зустрівся з українським президентом і говорив з Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном, "і моєю головною метою було налагодити мости, так би мовити, і повернути нас до головного питання".

"Ми домовилися, що Британія разом з Францією і, можливо, однією чи двома іншими країнами працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій, а потім ми обговоримо цей план зі Сполученими Штатами", – анонсував Стармер.

Він закликав "не відволікатись від нашої головної мети – встановлення тривалого миру в Україні".

РЕКЛАМА:

Український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю 28 лютого після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру.

Читайте також: Сварка найвищого рівня. Чому зірвана зустріч Зеленського й Трампа ще не стала катастрофою.

Велика БританіяФранціяСШАперемир’я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
МЗС: МАГАТЕ порушило суверенітет України через російський шантаж
Британія і Франція з Україною підготують "план припинення вогню" і покажуть США
CNN: Росія і Китай прагнуть завербувати службовців, звільнених Трампом
ЗМІ: Стармер на саміті закличе Зеленського поладнати з Трампом
виправленоРадник Трампа заявив, що той - не Байден, щоб з ним можна було "таке провернути"
МАГАТЕ вперше провело ротацію на ЗАЕС без погодження з Україною – ЗМІ
Усі новини...
Фіцо слідом за Орбаном висуває ультиматуми перед самітом ЄС
NBC: У Трампа чекають, щоб Зеленський "виправив ситуацію" після сварки
Росіяни атакували маршрутку в Херсоні – є загиблий та шестеро поранених
Україну звинувачують у провокації війни між Азербайджаном та Вірменією – ГУР
Останні новини
15:27
Стармер проводить зустріч з Мелоні перед самітом щодо України
15:18
футболІнгулець сенсаційно переграв Кривбас у 19 турі УПЛ
15:14
фотоТЦК заявив про затримання ухилянта, коли той гуляв з собакою – відправили у кінологічний підрозділ
15:10
На Миколаївщині зникли двоє братів: тіло старшого виявили у водоймі, молодшого ще шукають
14:48
У Путіна раді, що зовнішня політика США "багато в чому збігається" з РФ
14:35
"Укрзалізниця" призначила ще три додаткові поїзди на березень
14:19
МЗС: МАГАТЕ порушило суверенітет України через російський шантаж
13:52
У Норвегії різко обвалилась довіра до безпекових гарантій НАТО
13:38
Стан Папи Франциска стабілізувався після респіраторного кризу
13:31
Росіяни атакували маршрутку в Херсоні – є загиблий та шестеро поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: