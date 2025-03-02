Британія і Франція з Україною підготують "план припинення вогню" і покажуть США

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що за підсумками розмов напередодні він домовився разом із лідерами України та Франції підготувати план "припинення бойових дій", який потім презентують США.

Джерело: Стармер в ефірі BBC, "Європейська правда"

Деталі: Глава британського уряду, коментуючи перепалку в Білому домі між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, заявив, що "таке вочевидь ніхто не хоче бачити".

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Він нагадав, що вчора зустрівся з українським президентом і говорив з Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном, "і моєю головною метою було налагодити мости, так би мовити, і повернути нас до головного питання".

"Ми домовилися, що Британія разом з Францією і, можливо, однією чи двома іншими країнами працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій, а потім ми обговоримо цей план зі Сполученими Штатами", – анонсував Стармер.

Він закликав "не відволікатись від нашої головної мети – встановлення тривалого миру в Україні".

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Український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю 28 лютого після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру.

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