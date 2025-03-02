NBC: У Трампа чекають, щоб Зеленський "виправив ситуацію" після сварки

В адміністрації Дональда Трампа вважають невизначеною ситуацію, що склалась після пʼятничної публічної сварки в Овальному кабінеті, та очікують наступного кроку Володимира Зеленського.

Джерело: кілька посадовців Білого дому на умовах анонімності в коментарі NBC News, "Європейська правда"

Деталі: Джерела NBC News стверджують, що інцидент у Білому домі "узагалі не був запланований" і був "повною протилежністю очікуванням більшості людей стосовно зустрічі".

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За словами співрозмовників телеканалу, невдоволення посадовців адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантіях безпеки" в угоді про корисні копалини, і українська сторона перед зустріччю нібито наполягала на відповідних змінах у документі.

"Зеленському було абсолютно зрозуміло, що в цій угоді не буде жодних гарантій безпеки", – сказало NBC News одне з джерел.

Посадовці Білого дому кажуть, що не впевнені, що саме Зеленський може зробити, щоб переконати Трампа відновити переговори з ним – той досі не переконаний, що президент України хоче вести переговори про "припинення війни".

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Водночас на питання, чи все ще можлива співпраця США із президентом України для досягнення "мирної угоди", один зі співрозмовників NBC News сказав: "Я все ще вважаю, що так".

"М'яч на полі президента Зеленського. Президент вважає, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів, і саме він повинен прийти і все виправити", – заявило інше джерело каналу.

Нагадаємо, у пʼятницю в Овальному кабінеті сталась перепалка між президентами України і США та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Трамп, серед іншого, звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

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