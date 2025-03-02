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У Путіна раді, що зовнішня політика США "багато в чому збігається" з РФ

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 2 березня 2025, 14:48
У Путіна раді, що зовнішня політика США багато в чому збігається з РФ
Фото: Getty Images

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що підходи адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики "багато в чому" відповідають російським.

Джерело: кремлівський пропагандист Павло Зарубін, "Європейська правда"

Деталі: Пєсков відзначив спільне голосування США та Росії за одну резолюцію Генеральної асамблеї ООН, в якій міститься "абсолютно збалансоване формулювання щодо української кризи".

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"Цього справді неможливо було уявити. Нова адміністрація стрімко змінює всі конфігурації зовнішньополітичні. Це багато в чому збігається з нашим баченням", – додав він.

Речник Путіна також вважає, що для відносин США та Росії потрібно пройти "довгий шлях", та за наявності політичної волі "цей шлях можна буде пройти досить швидко й успішно".

Російський диктатор днями розхвалив адміністрацію Дональда Трампа за "прагматизм" і "реальний погляд на речі", відзначаючи, що перші контакти з представниками США вселяють "певні сподівання".

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Сам Трамп, який неодноразово говорив про довіру до Путіна, обіцяв поглибити економічну співпрацю з Росією, якщо вдасться досягти "мирної угоди" для завершення війни проти України.

ПутінТрамппропаганда
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