Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") зібрала понад 70 мільйонів чеських крон на купівлю вертольота Black Hawk для України.

Джерело: дані на сайті ініціативи, "Європейська правда"

Деталі: За даними чеських волонтерів, загалом понад 20,5 тисячі донорів надали майже 72,3 мільйона крон (орієнтовно 3 мільйони доларів).

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"Чехія стала першою країною у світі, громадяни якої взяли на себе зобов'язання купити військовий гелікоптер для України. Ми зібрали більше і використаємо ці гроші для транспортування Black Hawk UH-60 в Україну", – повідомили в Darek pro Putina.

Також там зазначили, що вдалося придбати "дешевшу та новішу" техніку, якої потребує Україна, що протистоїть російській агресії.

Збір коштів розпочався ще в листопаді 2023 року, тоді ж ініціатива презентувала в Празі вживаний американський гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk під назвою Chester.

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Станом на грудень у межах чеської ініціативи зі збору коштів на купівлю дронів для використання в боях в Україні було зібрано понад 203 мільйони крон (понад 8 мільйонів євро).