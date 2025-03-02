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Спікер Джонсон заявив, що Зеленський має "повернутися з вдячністю" або піти з посади

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 2 березня 2025, 18:16
Спікер Джонсон заявив, що Зеленський має повернутися з вдячністю або піти з посади
Майк Джонсон, фото Getty Images

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський має повернутися до переговорів із США "з вдячністю, або хтось інший має привести країну до цього".

Джерело: Джонсон в ефірі NBC News, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Щось має змінитися. Або він має прийти до тями і повернутися з вдячністю, або хтось інший має привести країну до цього. Це українці мають вирішувати, що робити".

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Деталі: Його коментарі з'явилися лише через два дні після того, як президент Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і Зеленський публічно посварилися в Овальному кабінеті.

"Президент Трамп намагається привести ці дві сторони до точки миру", – сказав Джонсон, додавши, що Трамп намагається примирити ці дві сторони.

"Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, фактично дало нам сигнал, що він ще не готовий до цього, і я думаю, що це велике розчарування", – заявив Джонсон.

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Він підкреслив, що Трамп "дуже чітко дав зрозуміти, що якщо [Зеленський] готовий до миру, то ми можемо вести переговори про угоду".

Спікер підтримав президента і віцепрезидента, заявивши, що Зеленський "кричав і перебивав свого співрозмовника, замість того, щоб висловити подяку за надзвичайну допомогу, яку США надали його країні".

Джонсон також стверджував, що гарантії безпеки є невід'ємною частиною угоди про права на видобуток корисних копалин, заявивши: "Ця угода про права на видобуток корисних копалин – це перемога, перемога для всіх. Вона дасть нам доступ до рідкісноземельних мінералів, які нам потрібні, і забезпечить певний рівень безпеки для України".

"Після цього вони фактично будуть в економічному партнерстві з нами, і ми, безумовно, завжди будемо захищати наші інтереси і наші інвестиції", – додав Джонсон. "Росія це знає. Китай знає це. Іран, Північна Корея знають це, і це дуже важливий сигнал для нас", – додав він.

Відповідаючи на запитання, чи був Путін "переможцем" в результаті напруженого обміну думками в Овальному кабінеті, Джонсон сказав: "Ні, не був".

Що передувало: Раніше радник президента США з нацбезпеки Майк Волц розповів свою версію подій у Білому домі після публічної сварки Дональда Трампа й Джей Ді Венса з Володимиром Зеленським.

У пʼятницю в Овальному кабінеті сталась перепалка між президентами України і США та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Трамп, серед іншого, звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

Читайте також: Сварка найвищого рівня. Чому зірвана зустріч Зеленського й Трампа ще не стала катастрофою

СШАЗеленський
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