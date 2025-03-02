Радник президента США: Нам потрібен лідер України, який зможе взаємодіяти з нами і росіянами

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Сполученим Штатам потрібен такий український лідер, який зможе взаємодіяти з ними, а також із росіянами для припинення війни.

Джерело: Волц в ефірі CNN, передає "Європейська правда"

Деталі: Він відповідав на питання, чи хоче Трамп відставки Зеленського.

Реклама:

Пряма мова: "Нам потрібен лідер, який зможе взаємодіяти з нами, врешті-решт взаємодіяти з росіянами і покласти край цій війні.

І якщо стане очевидним, що особисті чи політичні мотиви президента Зеленського розходяться з тим, щоб припинити бойові дії в цій країні, тоді, на мою думку, ми маємо справжню проблему".

Деталі: Волц сказав, що український лідер повинен дати зрозуміти "публічно і приватно", що він "готовий йти до миру".

РЕКЛАМА:

Що передувало: Спікер Палати представників Майк Джонсон також заявив в неділю, що президент України Володимир Зеленський "повинен прийти в себе і повернутися за стіл переговорів з вдячністю, або хтось інший повинен привести країну до цього".

Раніше радник президента США з нацбезпеки Майк Волц розповів свою версію подій у Білому домі після публічної сварки Дональда Трампа й Джей Ді Венса з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у пʼятницю в Овальному кабінеті сталась перепалка між президентами України і США та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Трамп, серед іншого, звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

Читайте також: Сварка найвищого рівня. Чому зірвана зустріч Зеленського й Трампа ще не стала катастрофою