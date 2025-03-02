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Британія виділить Україні 2 мільярди доларів на закупівлю 5000 ракет для ППО

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 2 березня 2025, 19:44
Британія виділить Україні 2 мільярди доларів на закупівлю 5000 ракет для ППО
Кір Стармер, фото Getty Images

Прем’єр Британії Кір Стармер оголосив про надання Україні 1,6 млрд фунтів стерлінгів (близько 2 мільярдів доларів) на закупівлю понад 5 тисяч ракет до ППО. 

Джерело: Стармер після саміту в Лондоні, на якому обговорювалися питання зміцнення обороноздатності Європи і підтримка України, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На додаток до оголошеного в суботу кредиту у розмірі 2,2 млрд фунтів стерлінгів, Стармер оголосив про ще 1,6 млрд фунтів стерлінгів британського експортного фінансування, що дозволить Україні "придбати понад 5 000 зенітних ракет, які будуть вироблені в Белфасті, створюючи робочі місця в нашому блискучому оборонному секторі".

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"Це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури зараз і зміцнить Україну в забезпеченні миру, коли він настане, тому що ми повинні вчитися на помилках минулого. Ми не можемо прийняти слабку угоду на кшталт Мінських домовленостей, які Росія може з легкістю порушити", – заявив Стармер.

Стармер заявив, що "першим пріоритетом цього уряду, як і будь-якого іншого, є безпека британського народу для захисту національних інтересів, особливо в ці нестабільні часи".

Він сказав, що скликав сьогоднішню зустріч, щоб "об'єднати наших партнерів навколо зусиль, спрямованих на зміцнення України, і підтримати справедливий і довготривалий мир на благо всіх нас".

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"Наша відправна точка має полягати в тому, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію зараз, щоб вона могла вести переговори з позиції сили, і ми посилюємо нашу підтримку", – сказав він.

Що передувало: Раніше Стармер заявив, що такий момент для безпеки Європи випадає раз на покоління.

Британський премʼєр-міністр такожзаявив, що довіряє президенту України Володимиру Зеленському і не вважає, що він зробив щось погане в останні дні.

Велика Британіядопомога УкраїніППО
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