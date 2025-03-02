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Стармер: Британія готова підтримати "коаліцію охочих" – "чоботами на землі і літаками в повітрі"

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 2 березня 2025, 19:59
Стармер: Британія готова підтримати коаліцію охочих – чоботами на землі і літаками в повітрі
Стармер на пресконференції після саміту в Лондоні 2 березня, фото: Bloomberg via Getty Images

Прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив плани зібрати "коаліцію охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України, в якій Британія має відігравати провідну роль.

Джерело: Стармер на пресконференції після саміту у Лондоні, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Стармер заявив, що лідери домовилися про продовження військової допомоги та посилення економічного тиску на Росію, і вони наполягатимуть на тому, що Україна має бути за столом мирних переговорів.

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Пряма мова: "Ми будемо продовжувати розвивати коаліцію охочих захистити угоду в Україні та гарантувати мир".

Деталі: За його словами, не кожна країна зможе зробити свій внесок, але це не означає, що вони будуть сидіти склавши руки.

"Навпаки, ті, хто бажає, повинні посилити планування вже зараз і з реальною невідкладністю. Велика Британія готова разом з іншими підтримати це чоботами на землі і літаками в повітрі", – заявив він.

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Стармер каже, що "низка країн" виявила бажання приєднатися до "коаліції охочих",  але вважає, що саме вони мають оголосити про це.

Він додав, що приймає "позицію інших країн, які, можливо, не відчувають, що хочуть зробити свій внесок у такий спосіб", але вважає, що необхідно "рухатися вперед" і "надати певного імпульсу" мирним переговорам.

"У випадку мирної угоди ми посилимо оборонні спроможності України, щоб попередити будь-яке майбутнє посягання на українські кордони. Ми відрядимо контингент в Україну, щоб захистити виконання цієї угоди. Ми не можемо очікувати, нехтуючи можливістю допомогти", – сказав він.

Водночас Стармер додав, що "щоб повернути мир і досягти успіху, ці зусилля мають бути підтримані з боку Штатів". "Ми вже працюємо з США щодо цього", – сказав прем'єр Британії.

Що передувало: Стармер також оголосив про надання Україні 1,6 млрд фунтів стерлінгів (2 мільярди доларів) на закупівлю 5 тисяч зенітних ракет.

Раніше Стармер заявив, що такий момент для безпеки Європи випадає раз на покоління.

Велика Британіядопомога Україні
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