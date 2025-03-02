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Президентка Єврокомісії: Треба перетворити Україну на "сталевого дикобраза", неперетравного для ворогів

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 2 березня 2025, 21:01
Президентка Єврокомісії: Треба перетворити Україну на сталевого дикобраза, неперетравного для ворогів
Урсула фон дер Ляєн, фото Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україну потрібно поставити в позицію сили шляхом надання засобів захисту, які перетворять її на "сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками".

Джерело: фон дер Ляєн після саміту у Лондоні, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми повинні поставити Україну в позицію сили, щоб вона мала засоби для зміцнення та захисту себе. Це фактично перетворення України на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками.

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Тому у центрі уваги не лише військове постачання, а й, наприклад, забезпечення безпеки енергетичної системи та забезпечення того, щоб з часом Україна стала сильною та стійкою".

Деталі: Другим елементом обговорень у Лондоні, за її словами, стала термінова потреба переозброєння Європи.

"Ми справді повинні зробити значні кроки", – сказала фон дер Ляєн.

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"Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це необхідно для безпеки Європейського союзу. І нам потрібно (...) готуватися до найгіршого", – заявила вона.

Очікується, що голова Єврокомісії представить новий план 6 березня, в день екстреного саміту ЄС в Брюсселі, з метою різкого збільшення витрат на оборону в усіх 27 країнах-членах. За її словами, план складатиметься з трьох стовпів: послаблення фіскальних правил для забезпечення більшого державного фінансування, мобілізація спільних грошей ЄС і розширення участі Європейського інвестиційного банку.

Що передувало: Раніше стало відомо, що Британія виділить Україні 1,6 млрд фунтів на закупівлю ракет для ППО. Також Британія запевнила, що готова до спрямування миротворців в Україну, забезпечивши її  "чоботами на землі і літаками в повітрі".

Також Кір Стармер висловив впевненість, що реально  повернути США до переговорів, попри сварку з Зеленським.

Єврокомісіядопомога УкраїніВелика Британія
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