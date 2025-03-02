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У Зеленського підбили підсумки саміту: Розглядається залучення механізмів Північноатлантичного договору

Катерина ТищенкоНеділя, 2 березня 2025, 21:50
У Зеленського підбили підсумки саміту: Розглядається залучення механізмів Північноатлантичного договору
учасники саміту в Лондоні, фото з сайту президента України

На присвяченому Україні та європейській безпеці саміті в Лондоні учасники дійшли чіткої позиції, що основою потенційного перемирʼя обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки, серед них розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору.

Джерело: пресслужба президента у неділю ввечері за підсумками саміту

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Дослівно: "Лідери обговорили продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості, включно з інвестиціями у внутрішнє виробництво зброї, а також збільшення фінансування оборонної промисловості Європи.

Рішення щодо санкцій проти Росії, включно з замороженими російськими активами, залишатимуться на столі, допоки не буде встановлений стійкий мир.

Крім того, є чітка позиція, що основою потенційного перемирʼя обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки. Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії.

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Початок перемирʼя має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей. Це крок, який продемонструє справжній намір Росії щодо миру".

Деталі: Також лідери обговорили важливість ролі США для забезпечення достатньої підтримки та спільної роботи заради закінчення війни і трансатлантичної єдності.

"Триватиме розробка конкретного плану на основі пропозицій Франції та Великої Британії. Наступна зустріч європейських лідерів відбудеться вже найближчим часом, на ній буде представлено новий посилений оборонний план для Європи", – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що на саміт у Лондоні зібралися 18 глав держав і урядів та керівники міжнародних інституцій.

Участь в обговоренні взяли: президент України Володимир Зеленський, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес, премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф, премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала, премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Антоніу Кошта, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, в. о. президента Румунії Іліє Болоян та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

ЗеленськийВелика Британіядопомога Україні
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