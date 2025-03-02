Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Шахед" влучив у багатоповерхівку в центрі Харкова, 8 постраждалих

Катерина ТищенкоНеділя, 2 березня 2025, 23:59
Шахед влучив у багатоповерхівку в центрі Харкова, 8 постраждалих
атакований будинок у Харкові, фото з соцмереж

У неділю ввечері ворожий ударний БпЛА влучив у багатоповерхівку в центрі Харкова, виникла пожежа, відомо про 4 постраждалих.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Реклама:

Деталі: О 22:01 Терехов повідомив, що попередньо БпЛА типу "Шахед" вдарив по центральній частині міста.

"Влучання у багатоповерхівку в центрі міста. На одному з поверхів пожежа", - написав він згодом.

Мер уточнив, що влучання сталося у Київському районі, удар прийшовся по житловому багатоквартирному будинку. Щодо постраждалих інформація уточнюється. 

РЕКЛАМА:

О 22:15 Терехов повідомив про одного постраждалого.

О 22:36 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох. Медичну допомогу їм надали на місці.

Згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох. 

О 23:35 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до восьми, серед них – семирічна дитина.

Також внаслідок прильоту ворожого БПЛА пошкоджено три будинки, вибито майже півтори сотні вікон.

Харківвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Оскар-2025: чи переможе український фільм "Порцелянова війна"? Стежте наживо
Зеленський: Міняти мене буде непросто, але я міняюся на НАТО
Зеленський: До закінчення війни ще довгий шлях, територіальних поступок не буде
Макрон і Стармер пропонують перемир'я в Україні на місяць "у повітрі, на морі і в енергетиці"
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом
У Лондоні завершився саміт з питань безпеки
Усі новини...
Харків
До 12 зросла кількість постраждалих через масштабну атаку росіян по Харкову
Рятувальники показали наслідки масованого удару російськими БпЛА по Харкову
Армія РФ масовано атакувала Харків: є влучання на території медичного закладу
Останні новини
02:00
Оскар-2025: чи переможе український фільм "Порцелянова війна"? Стежте наживо
01:50
Зеленський: Міняти мене буде непросто, але я міняюся на НАТО
01:18
Зеленський: Найближчими тижнями стане зрозуміло, як буде посилена Україна
00:54
Зеленський про відносини з США: Вони залишаються міцними, підтримка буде продовжуватися
00:53
Норвежець Ліндвік став чемпіон світу у стрибках з трампліна
00:50
Потрібні лінійка, дрон і човен: полярники показали, як вимірюють китів в океані
00:29
Зеленський: До закінчення війни ще довгий шлях, територіальних поступок не буде
23:59
оновлено, відео"Шахед" влучив у багатоповерхівку в центрі Харкова, 8 постраждалих
23:53
Трамп оголосив про створення крипторезерву США, ринок відреагував зростанням
23:36
Макрон і Стармер пропонують перемир'я в Україні на місяць "у повітрі, на морі і в енергетиці"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: