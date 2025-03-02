"Шахед" влучив у багатоповерхівку в центрі Харкова, 8 постраждалих

атакований будинок у Харкові, фото з соцмереж

У неділю ввечері ворожий ударний БпЛА влучив у багатоповерхівку в центрі Харкова, виникла пожежа, відомо про 4 постраждалих.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

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Деталі: О 22:01 Терехов повідомив, що попередньо БпЛА типу "Шахед" вдарив по центральній частині міста.

"Влучання у багатоповерхівку в центрі міста. На одному з поверхів пожежа", - написав він згодом.

Мер уточнив, що влучання сталося у Київському районі, удар прийшовся по житловому багатоквартирному будинку. Щодо постраждалих інформація уточнюється.

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О 22:15 Терехов повідомив про одного постраждалого.

О 22:36 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох. Медичну допомогу їм надали на місці.

Згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох.

О 23:35 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до восьми, серед них – семирічна дитина.

Також внаслідок прильоту ворожого БПЛА пошкоджено три будинки, вибито майже півтори сотні вікон.