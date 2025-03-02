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Макрон і Стармер пропонують перемир'я в Україні на місяць "у повітрі, на морі і в енергетиці"

Катерина ТищенкоНеділя, 2 березня 2025, 23:36
Макрон і Стармер пропонують перемир'я в Україні на місяць у повітрі, на морі і в енергетиці
Зеленський, Макрон і Стармер у Лондоні 2 березня, фото Anadolu via Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер пропонують встановити перемир'я в Україні строком на один місяць, президент Володимир Зеленський заявив, що йому відомо про цю ініціативу.

Джерело: Макрон в інтерв'ю Le Figaro, пише Le Parisien, Зеленський у коментарі журналістам перед відльотом із Великої Британії, повідомляє ВВС

Деталі: Після саміту лідерів щодо України у Лондоні Макрон розповів, що він та Стармер пропонують  "перемир'я в повітрі, на морях і в енергетичній інфраструктурі", яке триватиме місяць.

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"Ви повинні мати на увазі, що лінія фронту сьогодні – це еквівалент лінії Париж-Будапешт. У разі припинення вогню буде дуже складно перевірити, чи дотримується ця лінія фронту", - сказав він.

Макрон також розповів, що припинення вогню буде першим етапом, а розгортання наземних військ для забезпечення миру відбудеться пізніше.

Пряма мова Макрона: "У найближчі тижні європейських військ на українській землі не буде. Питання полягає в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати досягти доступного перемир'я, з переговорами, які триватимуть кілька тижнів, а потім, після підписання миру, розгортання".

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Деталі: Макрон також вважає, що європейці повинні збільшити свій оборонний бюджет.

"Протягом останніх трьох років росіяни витрачають 10% свого ВВП на оборону. Тому ми повинні підготуватися до майбутнього, поставивши собі за мету близько 3% або 3,5% ВВП", - сказав він.

Le Parisien зазначає, що Франція наразі виділяє на оборону 2% своїх ресурсів, значно випереджаючи своїх європейських сусідів.

Разом з тим, президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам перед відльотом із Великої Британії заявив, що йому відомо про ініціативу Макрона і Стармера.

На запитання, чи знає він про цей план, Зеленський відповів: "Я все знаю".

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