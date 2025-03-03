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Зеленський: До закінчення війни ще довгий шлях, територіальних поступок не буде

Іван Д'яконовПонеділок, 3 березня 2025, 00:29
Зеленський: До закінчення війни ще довгий шлях, територіальних поступок не буде
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією далека від завершення, а будь-яка мирна угода має бути справедливою та містити чіткі гарантії безпеки.

Джерело: Sky News

Деталі: Під час спілкування з британськими журналістами в аеропорту Станстеда президент України наголосив, що угода про припинення війни повинна бути "чесною", "справедливою" та "стабільною". Вона має передбачати конкретні гарантії безпеки, які унеможливлять подальшу агресію з боку Росії.

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Зеленський категорично заперечив можливість будь-яких територіальних поступок і підкреслив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії.

Пряма мова: "Україна ніколи не визнає окуповані Росією території. Для нас це буде тимчасовою окупацією. Наші території і наші цінності не продаються. Наші свободи не продаються".

Деталі: Президент додав, що гарантії безпеки мають передбачати сильну відповідь України та її партнерів у разі нової агресії з боку Росії.

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"Я не хочу говорити про деталі, поки немає підписів… є надто багато речей, про які треба подумати", – сказав він.

Водночас глава держави повідомив, що міжнародні партнери України погодилися продовжувати тиск на Росію.

Зеленськийвійнагарантії безпеки
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