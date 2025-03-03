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Зеленський: Найближчими тижнями стане зрозуміло, як буде посилена Україна

Іван Д'яконовПонеділок, 3 березня 2025, 01:18
Зеленський: Найближчими тижнями стане зрозуміло, як буде посилена Україна
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна має домовленості з європейськими партнерами щодо посилення безпеки. Найближчими тижнями відбудеться низка зустрічей, які дадуть чіткіше бачення майбутньої підтримки України.

Джерело: інтерв’ю Зеленського британським журналістам в аеропорту Станстеда

Деталі: За словами глави держави, Україна активно працює з європейськими партнерами над питанням безпеки. Вже досягнуто низки важливих домовленостей, однак вони не афішуються, оскільки попереду заплановано багато зустрічей.

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Пряма мова: "Ми сьогодні багато про це говорили і маємо домовленості серед європейських колег. Ми не афішуємо, тому що попереду буде велика кількість зустрічей. Найближчими тижнями, я думаю, буде більш зрозуміле бачення, як може бути посилена Україна", – заявив Зеленський.

Деталі: За словами президента, Україна бачить теоретичну підтримку щодо військового контингенту серйозної кількості країн.

"Я поки що не готовий говорити про всі країни, тому що прийде час, вони самі про себе скажуть, але це важливо, що ми це обговоримо. Це важливо, що ми отримали підтримку не тільки Франції і Британії, це дуже серйозний сигнал", – зауважив Зеленський.

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Говорячи про план Британії і Франції, він наголосив, що "сьогодні знов таки ще рано говорити". 

"Я не хочу просто говорити про деякі деталі, поки під цим немає підписів партнерів", – підкреслив президент.

Зеленськийгарантії безпекидопомога Україні
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