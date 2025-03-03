Росія звинувачує ЄС у бажанні продовжувати війну, намагаючись посварити Захід – ISW
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров намагається використати дискусії між США та ЄС щодо можливого розгортання європейських миротворчих сил в Україні для просування вимог Кремля про зміну політичного режиму в Україні. Росія стверджує, що саме український уряд є "першопричиною" війни, і намагається загострити розбіжності між західними союзниками.
Джерело: ISW
Деталі: Лавров заявив, що плани введення європейських миротворчих сил в Україну є частиною зусиль Заходу, спрямованих на "підбурювання" України до війни проти Росії. Він стверджував, що Захід привів до влади президента України Володимира Зеленського "багнетами" і планує використовувати миротворчі сили для підтримки "його режиму".
Лавров вкотре повторив Кремлівські наративи, стверджуючи, що першопричинами війни стали розширення НАТО на схід і нібито дискримінація російськомовного населення в Україні.
Дослівно: "Кремль, ймовірно, намагається вбити клин між Сполученими Штатами і Європою, щоб домогтися поступок на користь Росії на майбутніх мирних переговорах та інших переговорах".
Ключові висновки ISW за 2 березня:
- Останні офіційні заяви Росії у відповідь на запропоновану українсько-американську угоду щодо видобутку корисних копалин свідчать про те, що Кремль намагається саботувати її, використовуючи наративи, орієнтовані на українську та американську аудиторію. Кремль стверджує, що ця угода невигідна для України, водночас заявляючи, що Росія може запропонувати Сполученим Штатам кращі умови. Це свідчить про те, що Москва вважає угоду шкідливою для своїх інтересів.
- Кремль украй зацікавлений у зриві підписання угоди між Сполученими Штатами та Україною щодо видобутку корисних копалин, оскільки вона передбачає довгострокові інвестиції США в Україну та визнає її суверенітет.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров намагається використати дискусії між США та ЄС щодо можливого розгортання європейських миротворчих сил в Україні в межах майбутнього мирного врегулювання, щоб активізувати вимоги Кремля про зміну влади в Україні.
- Європейські лідери продемонстрували свою прихильність до підтримки України на оборонному саміті в Лондоні 2 березня.
- Українські війська просунулися вперед під Торецьком, а російські – під Великою Новосілкою.