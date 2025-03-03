Росія звинувачує ЄС у бажанні продовжувати війну, намагаючись посварити Захід – ISW

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров намагається використати дискусії між США та ЄС щодо можливого розгортання європейських миротворчих сил в Україні для просування вимог Кремля про зміну політичного режиму в Україні. Росія стверджує, що саме український уряд є "першопричиною" війни, і намагається загострити розбіжності між західними союзниками.

Джерело: ISW

Деталі: Лавров заявив, що плани введення європейських миротворчих сил в Україну є частиною зусиль Заходу, спрямованих на "підбурювання" України до війни проти Росії. Він стверджував, що Захід привів до влади президента України Володимира Зеленського "багнетами" і планує використовувати миротворчі сили для підтримки "його режиму".

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Лавров вкотре повторив Кремлівські наративи, стверджуючи, що першопричинами війни стали розширення НАТО на схід і нібито дискримінація російськомовного населення в Україні.

Дослівно: "Кремль, ймовірно, намагається вбити клин між Сполученими Штатами і Європою, щоб домогтися поступок на користь Росії на майбутніх мирних переговорах та інших переговорах".

Ключові висновки ISW за 2 березня:

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