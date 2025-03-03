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Безпілотники вразили один з найбільших у Росії нафтопереробний завод

Іван Д'яконов, Ірина БалачукПонеділок, 3 березня 2025, 07:33
Безпілотники вразили один з найбільших у Росії нафтопереробний завод
Фото: Скриншот відео

Вночі 3 березня ударні безпілотники атакували Уфимський нафтопереробний завод (НПЗ) у Росії, що знаходиться більш ніж за 1500 км від кордону з Україною. 

Джерело: керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, російські Telegram-канали

Деталі: За інформацією, оприлюдненою в російських Telegram-каналах, вибух на території Уфимського НПЗ пролунав о 02:38 за місцевим часом.

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Російський Telegram-канал SHOT заявив, що пожежа на НПЗ охопила 100 квадратних метрів.

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Коваленко зазначає, що Уфимський НПЗ є одним із найбільших в Росії. Потужність цього нафтопереробного комплексу, який складається з кількох підприємств, загалом становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік.

Пряма мова Коваленко: "Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії. За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів країни. НПЗ має стратегічне значення для армії РФ, оскільки входить до групи підприємств, які забезпечують паливом збройні сили".

Доповнено: Глава Башкортостану поки що ніяк не коментував ситуацію в республіці.

Водночас російські пропагандистські видання з посиланням на МНС вранці написали, що попередньою причиною пожежі на НПЗ в Уфі нібито "стали технологічні процеси".

Росіявійнабезпілотники
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