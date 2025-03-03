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Росіяни значно активізували наступальні дії у Курській області – Генштаб

Степан ГафткоПонеділок, 3 березня 2025, 08:22
Росіяни значно активізували наступальні дії у Курській області – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російська армія посилила наступальні дії на Курщині, загалом на фронті за минулу добу відбулось 109 бойових зіткнень. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (2 березня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1 ракетного удару із застосуванням 4 ракет, а також 88 авіаударів, зокрема, скинув 126 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 124 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2375 дронів-камікадзе".

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Деталі: Минулої доби на Харківському напрямку відбувся 1 бій у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували 3 рази. Українські військові відбивали штурми біля Загризового, Петропавлівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог наступав 15 разів, намагаючись просунутися біля Нового, Ямполівки та Новомихайлівки.

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На Краматорському напрямку окупанти штурмували 4 рази біля Часового Яру, Григорівки та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку зафіксовано 14 атак противника в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 18 атак у бік Тарасівки, Променя, Покровська, Котлиного, Удачного, Котлярівки, Андріївки, Водяного Другого та Улакли.

На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 5 штурмів біля Костянтинополя, Привільного та Скудного.

На Оріхівському напрямку росіяни двічі атакували позиції ЗСУ біля Нестерянки та Новоданилівки, але без успіху.

На Придніпровському напрямку ворог 3 рази намагався прорвати оборону.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках наступальних дій не зафіксовано.

На Курському напрямку за добу українські захисники відбили 30 атак. Окупанти випустили 444 артилерійських снаряди, з них 12 – із реактивних систем залпового вогню. Також здійснили 19 авіаударів, скинувши 30 керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки наступу немає.

Генштабросійсько-українська війна
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