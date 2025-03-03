Повітряні сили за ніч збили 46 російських БпЛА

У ніч на 3 березня росіяни здійснили масовану атаку, запустивши 83 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори з території Орла, Курська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська, що в РФ.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Станом на 08.30 підтверджено збиття 46-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях".

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Деталі: За даними Повітряних сил, атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Окрім збитих БпЛА, 31 безпілотник-імітатор локаційно втрачений та не досягнув цілей.

Під ударом опинилися Харківська, Сумська, Київська, Черкаська, Дніпропетровська та Запорізька області.