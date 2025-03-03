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Глава Пентагону наказав згорнути наступальні кібероперації проти Росії – NYT

Марія Ємець, Ірина БалачукПонеділок, 3 березня 2025, 09:24
Глава Пентагону наказав згорнути наступальні кібероперації проти Росії – NYT
Фото ілюстративне з pixabay.com

Очільник Міноборони США Піт Гегсет дав доручення припинити наступальні кібероперації проти Росії, що ймовірно свідчить про спроби команди Трампа налагодити діалог з Кремлем, пише The New York Times.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NYT

Деталі: За словами співрозмовників видання, один з яких є чинним і двоє – колишніми посадовцями, таке розпорядження нібито надійшло ще до зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі, яка закінчилася скандалом. 

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Точний обсяг і термін дії наказу Міноборони незрозумілі, оскільки межа між наступальними і оборонними кіберопераціями часто розмита.

Видання зазначає, що загалом збереження доступу до російських мереж з метою отримання інформації є  важливим для США – зокрема, для розуміння намірів Путіна у контексті перемовин.

За словами співрозмовників-експосадовців, відмова від наступальних кібероперацій проти Росії є ризикованою авантюра для Вашингтона, оскільки невідомо, чи Росія при цьому припинить свої гібридні операції проти Америки і європейських держав, яким США також надавали суттєву підтримку у протидії кібервтручанню. 

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Під час першого президентського терміну Трампа кіберкомандуванню надали додаткові повноваження, які дозволили проводити наступальні кібероперації без прямого затвердження президентом.

Однією з таких була "перевірка" російської електромережі, задумана ймовірно як серйозне попередження Росії щодо наслідків у разі, якщо та надумає завдати шкоди американській критичній інфраструктурі. Про цю операцію писали ЗМІ, зокрема, NYT.

Тоді Трамп назвав появу інформації у медіа "зрадою", але його колишні помічники пізніше коментували, що він дуже хвилювався, як це вплине на його відносини з правителем Росії. 

Передісторія:

  • Наприкінці лютого п'ять колишніх міністрів оборони США назвали безрозсудним звільнення президентом Дональдом Трампом голови Об'єднаного комітету начальників штабів та інших вищих офіцерів і закликали Конгрес зупинити будь-яке затвердження їхніх наступників.

СШАкібербезпекаРосія
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