Президент США Дональд Трамп заявив, що у його країни є більш нагальні питання, ніж "хвилюватися через Путіна".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Трампа у соцмережі Truth Social

Пряма мова президента США: "Нам слід менше хвилюватися через Путіна, а більше – через банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей з психіатричних лікарень, які в'їжджають в нашу країну, щоб ми не стали такими, як Європа!".

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Деталі: Видання акцентує, що з початком свого другого президентського терміну Трамп демонструє серйозний розворот американської адміністрації в бік Росії.

І це вже оцінили у Кремлі. Зокрема, речник глави РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що підходи адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики "багато в чому" відповідають російським.

Також повідомлялося, що очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет нібито розпорядився припинити наступальні кібероперації проти Росії, що вочевидь є складовою спроб команди Трампа налагодити діалог з Кремлем.