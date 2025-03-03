Трамп заявив, що США треба менше хвилюватися через Путіна, є інші проблеми
Президент США Дональд Трамп заявив, що у його країни є більш нагальні питання, ніж "хвилюватися через Путіна".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Трампа у соцмережі Truth Social
Пряма мова президента США: "Нам слід менше хвилюватися через Путіна, а більше – через банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей з психіатричних лікарень, які в'їжджають в нашу країну, щоб ми не стали такими, як Європа!".
Деталі: Видання акцентує, що з початком свого другого президентського терміну Трамп демонструє серйозний розворот американської адміністрації в бік Росії.
І це вже оцінили у Кремлі. Зокрема, речник глави РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що підходи адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики "багато в чому" відповідають російським.
Також повідомлялося, що очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет нібито розпорядився припинити наступальні кібероперації проти Росії, що вочевидь є складовою спроб команди Трампа налагодити діалог з Кремлем.