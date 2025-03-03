Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Трамп заявив, що США треба менше хвилюватися через Путіна, є інші проблеми

Ірина Балачук, Іванна КостінаПонеділок, 3 березня 2025, 10:16
Трамп заявив, що США треба менше хвилюватися через Путіна, є інші проблеми
Дональд Трамп. Фото Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що у його країни є більш нагальні питання, ніж "хвилюватися через Путіна".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Трампа у соцмережі Truth Social

Пряма мова президента США: "Нам слід менше хвилюватися через Путіна, а більше – через банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей з психіатричних лікарень, які в'їжджають в нашу країну, щоб ми не стали такими, як Європа!".

Реклама:

Деталі: Видання акцентує, що з початком свого другого президентського терміну Трамп демонструє серйозний розворот американської адміністрації в бік Росії.

І це вже оцінили у Кремлі. Зокрема, речник глави РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що підходи адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики "багато в чому" відповідають російським.

Також повідомлялося, що очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет нібито розпорядився припинити наступальні кібероперації проти Росії, що вочевидь є складовою спроб команди Трампа налагодити діалог з Кремлем. 

ТрампПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Ющенко: 20 років США були опорою українців, тож гірко бачити приниження під час війни
оновленоСухопутні війська: РФ вдарила по військовому полігону на Дніпропетровщині, є загиблі
Макрон припустив, що Франція може розмістити свою ядерну зброю на території союзників
Трамп заявив, що США треба менше хвилюватися через Путіна, є інші проблеми
Глава Пентагону наказав згорнути наступальні кібероперації проти Росії – NYT
Зеленський заявив, що зустрінеться з Трампом, якщо йтиметься про "вирішення реальних проблем" – ЗМІ 
Усі новини...
Трамп
Трамп у понеділок обговорить зупинку військової допомоги Україні – NYT
Зеленський заявив, що зустрінеться з Трампом, якщо йтиметься про "вирішення реальних проблем" – ЗМІ 
Половина американців підтримують Україну у війні, але лише 11% бачать таку підтримку від Трампа
Останні новини
15:04
Акції оборонного сектору Європи злетіли
15:03
Трамп заявив, що не віддав "жодної української землі" РФ та пообіцяв розказати "все як є"
14:58
Удар по полігону на Дніпропетровщині: Сирський відсторонив двох військових
14:43
Срібло і бронза на шляху до Олімпіади: фігуристи Даренський і Голіченко дарують оптимізм перед Іграми-2026
14:31
У Visa повідомили, чи планують повертатися на російський ринок
14:15
фото Нетверезий чоловік влаштував стрілянину у центрі Києва, його затримали – поліція
14:14
Бив і змушував їсти фекалії: у Києві чоловіка судитимуть за жорстоке поводження з собакою
14:13
ВідеоУкраїнські бійці знищили новітню російську САУ "Мальва"
14:12
Ющенко: 20 років США були опорою українців, тож гірко бачити приниження під час війни
13:59
600 зґвалтувань за тиждень: у Конго зафіксували спалах сексуального насильства через війну
Усі новини...
Реклама:
Реклама: