Міноборони: Електронні направлення на ВЛК у "Резерв+" тепер містять дату прибуття на медогляд

В електронних направленнях на ВЛК у застосунку "Резерв+" тепер вказуватиметься дата прибуття на медичний огляд. У Міноборони зазначили, що це дозволить військовозобов'язаним проходити комісію без зайвих відвідувань ТЦК, паперової бюрократії та черг.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко

Пряма мова: "Електронні направлення на ВЛК у "Резерв+" тепер містять дату прибуття на медогляд. Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку. Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг".

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Деталі: За словами Черногоренко, тепер можна одразу прибути до визначеного медзакладу у встановлену дату та пройти огляд у конкретні терміни.

Крім того, електронні направлення стали доступними для всіх військовозобов’язаних: як для тих, хто самостійно бажає пройти комісію, так і для тих, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Для цього достатньо подати запит у Резерв+.

Що передувало:

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