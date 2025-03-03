МЗС Франції: Макрон запропонував "часткове перемир’я" як крок до переговорів із Росією

Ідея "часткового перемир’я" в російсько-українській війні, запропонована президентом Франції Емманюелем Макроном, може стати основою для подальших переговорів щодо більш широкої угоди та дозволить перевірити готовність Москви виконувати домовленості.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в ефірі BFMTV

Пряма мова: "Це перемир’я у небі, на морі й щодо енергетичної інфраструктури дозволить засвідчити добру волю Володимира Путіна, коли він погодиться на таке перемир’я. Тоді можуть початися реальні перемовини про мир. Тому що ми хочемо миру – але надійного і тривалого".

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Деталі: Міністра запитали про розкриту Макроном ідею його і британського прем’єра про "часткове" перемир’я у російсько-українській війні – "у небі, на морі й щодо енергетичної інфраструктури". Барро пояснив, що така початкова домовленість може стати сходинкою до подальших переговорів.

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