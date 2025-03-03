По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K
Понеділок, 3 березня 2025, 12:12
Влада України оголосила повітряну тривогу по всій території країни через зліт МіГ-31 К, який може нести ракети "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram, карта тривог
Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".
Реклама:
Деталі: Повітряні сили закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Оновлено: О 12:07 тривоги почали скасовувати. Наразі загроза зберігається для Запорізької, Донецької та Луганської областей.