ДБР: Завдяки закону про СЗЧ до війська повернулася понад 21 тисяча військових

1 березня завершився термін звільнення від відповідальності бійців, які самовільно залишили військову частину або місце служби, але добровільно повернулися до війська.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: За даними ДБР, у період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року на службу повернулося майже 21 тисяча 100 військовослужбовців.

Реклама:

Вказано, що найбільше повернулось бійців до Збройних сил України, а також військові активно повертались до Національної гвардії та прикордонної служби.

Державне бюро розслідувань у співпраці з іншими правоохоронними органами та військовою службою правопорядку забезпечило чітку процедуру повернення військових. Вони могли прибути не лише до своєї частини, а й до територіальних підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку чи Нацполіції. Міністерство оборони також дозволило звернутися до однієї з 17 визначених військових частин або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії.

Після прибуття до частини військовослужбовець мав подати рапорт про поновлення на службі, що запускало чіткий алгоритм подальших дій — від оформлення документів до відновлення виплат.

РЕКЛАМА:

Після 1 березня 2025 року військовослужбовці, які самовільно залишили підрозділ, також повинні повернутися на службу, однак механізм їхньої легалізації в підрозділі вже буде дещо іншим.

Подробиці – в інфографіці