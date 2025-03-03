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В Одесі викрили хабарників, які обіцяли вплив на ВЛК та переведення військових у тил

Степан ГафткоПонеділок, 3 березня 2025, 16:00
В Одесі викрили хабарників, які обіцяли вплив на ВЛК та переведення військових у тил
Фото: Національна поліція

Двох військовослужбовців, віком 32 та 51 рік викрили на вимаганні 4 000 доларів за вплив на рішення ВЛК та переведення до тилової частини.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "Ділки – товариші по службі віком 32 та 51 років. Встановлено, що вони запропонували військовослужбовцю, який за станом здоров’я мав проходити військово-лікарську комісію, посприяти у визнанні його непридатним або обмежено придатним до несення служби з подальшим переміщенням до тилової військової частини. Свої послуги вони оцінили у 4 000 доларів".

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Деталі: Чоловіки обіцяли допомогти пройти ВЛК, а у разі несплати грошей погрожували штучними перешкодами та несприятливим рішенням ВЛК.

Крім того, правоохоронці затримали хлопця, причетного до іншої справи: він обіцяв за 3 000 доларів дружині військовослужбовця перевести її чоловіка в тилову частину. 

СБУ та поліція зафіксували передачу грошей і затримали зловмисників, причетних до обох "оборудок". Їм повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди, що загрожує до 8 років позбавлення волі.

арміяхабарОдеса
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