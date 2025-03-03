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У Німеччині авто в’їхало в натовп: є загиблі та постраждалі

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 3 березня 2025, 16:05
У Німеччині авто в’їхало в натовп: є загиблі та постраждалі
фото: tagesschau

Внаслідок наїзду автомобіля на людей у німецькому місті Мангейм загинули дві людини, ще 25 отримали поранення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Bild

Деталі: Як зазначає видання, 15 осіб отримали серйозні поранення внаслідок інциденту.

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Також стало відомо про затримання водія автомобіля, який в’їхав у натовп.

Авто наїхало на людей на пішохідній зоні на торговій вулиці Планкен. Наразі незрозуміло, чи це був нещасний випадок, чи спланована атака.

Майже всі дороги в центрі міста перекриті. За межами центру всі дороги і мости перевіряє поліція з автоматами, а над Мангеймом кружляє гелікоптер.

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Повідомляли, що автомобіль в'їхав у людей на великій швидкості. За попередньою інформацією, це був чорний позашляховик.

Також нещодавно у Мюнхені нападник-водій навмисно в'їхав у натовп демонстрантів. Він виявився громадянином Афганістану. 

Німеччина
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