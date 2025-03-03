У Німеччині авто в’їхало в натовп: є загиблі та постраждалі
Внаслідок наїзду автомобіля на людей у німецькому місті Мангейм загинули дві людини, ще 25 отримали поранення.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Bild
Деталі: Як зазначає видання, 15 осіб отримали серйозні поранення внаслідок інциденту.
Також стало відомо про затримання водія автомобіля, який в’їхав у натовп.
Авто наїхало на людей на пішохідній зоні на торговій вулиці Планкен. Наразі незрозуміло, чи це був нещасний випадок, чи спланована атака.
Майже всі дороги в центрі міста перекриті. За межами центру всі дороги і мости перевіряє поліція з автоматами, а над Мангеймом кружляє гелікоптер.
Повідомляли, що автомобіль в'їхав у людей на великій швидкості. За попередньою інформацією, це був чорний позашляховик.
Також нещодавно у Мюнхені нападник-водій навмисно в'їхав у натовп демонстрантів. Він виявився громадянином Афганістану.