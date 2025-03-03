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Обіцяв мільйон рублів за кожен знищений танк ЗСУ: СБУ оголосила підозру Лепсу

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 березня 2025, 16:13
Обіцяв мільйон рублів за кожен знищений танк ЗСУ: СБУ оголосила підозру Лепсу
ілюстрація СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу і повідомила російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсверідзе, більш відомому за сценічним псевдонімом "Лепс" про підозру в підтримці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також виправдовуванні та фінансуванні російської війни.

Джерело: СБУ

Деталі: Зокрема задокументовано, як після одного з концертів влітку 2023 року Лепс на камери росЗМІ пообіцяв платити росіянам по мільйону рублів за кожен знищений танк ЗСУ.

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Крім того, він неодноразово передавав окупаційним угрупованням РФ "гумдопомогу" у вигляді бронежилетів, комплектів натільної білизни та продуктів харчування.

Про це Лепс регулярно розповідає під час своїх інтерв’ю російським пропагандистам.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Григорію Лепсверідзе про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки підозрюваний переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

СБУРосіяпропагандавійна
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