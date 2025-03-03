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Мерц припустив, що скандал у Білому домі був навмисною провокацією США

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 3 березня 2025, 16:29
Мерц припустив, що скандал у Білому домі був навмисною провокацією США
Ілюстративне фото: Getty Images

Лідер німецької партії ХДС та майбутній канцлер Фрідріх Мерц вважає, що скандал у Білому домі під час візиту президента України Володимира Зеленського був навмисно спричинений американською стороною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Мерца 

Деталі: Мерц сказав, що кілька разів переглянув кадри зустрічі Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті.

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"На мою думку, на цій зустрічі в Овальному кабінеті не було спонтанної реакції на висловлювання Зеленського, а, очевидно, відбулася продумана ескалація. Зазвичай такі зустрічі з пресою тривають лише кілька хвилин. У п'ятницю все було інакше", – зазначив Мерц.

Він зауважив, що "був досить здивований, у тому числі і взаємним тоном діалогу".

Зіткнення між Зеленським і президентом США Дональдом Трампом вписується в нинішню поведінку уряду США, сказав Мерц.

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Водночас він наголосив, що виступає за те, щоб "зробити все можливе, щоб утримати американців в Європі". Мерц додав, що, на його думку, США також зацікавлені в цьому.

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