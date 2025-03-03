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У Британії кажуть про "кілька пропозицій припинення вогню" в Україні на столі переговорів

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 3 березня 2025, 16:59
У Британії кажуть про кілька пропозицій припинення вогню в Україні на столі переговорів
Зеленський і Стармер 1 березня у Лондоні, фото ОП

У Великій Британії заявили, що на столі переговорів є кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні.

Джерело: речник британського прем’єра Кіра Стармера, цитує Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Ця заява пролунала після того, як французький президент Емманюель Макрон висловив ідею щодо початкового "часткового" припинення бойових дій між РФ та Україною – у небі, на морі та щодо атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

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"Очевидно, що на столі є кілька варіантів. Я просто не хочу вдаватися до коментарів щодо цих варіантів", – сказав речник Стармера.

Передісторія:

  • 2 березня Стармер приймав саміт європейських лідерів у Лондоні і заявив, що за його підсумками було домовлено розробити мирний план щодо України і представити його Сполученим Штатам.
  • Дорогою на саміт Макрон підняв питання про можливість встановлення місячного перемир'яводночас інші лідери наразі не висловили підтримку ідеї французького президента.
  • Очільник уряду Британії також заявив про готовність підтримати "коаліцію охочих" – "чоботами на землі і літаками в повітрі".
  • Стармер також оголосив про надання Україні 1,6 млрд фунтів стерлінгів (2 мільярди доларів) на закупівлю 5 тисяч зенітних ракет.

Велика Британіявійна
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