У Британії кажуть про "кілька пропозицій припинення вогню" в Україні на столі переговорів

У Великій Британії заявили, що на столі переговорів є кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні.

Джерело: речник британського прем’єра Кіра Стармера, цитує Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Ця заява пролунала після того, як французький президент Емманюель Макрон висловив ідею щодо початкового "часткового" припинення бойових дій між РФ та Україною – у небі, на морі та щодо атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

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"Очевидно, що на столі є кілька варіантів. Я просто не хочу вдаватися до коментарів щодо цих варіантів", – сказав речник Стармера.

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