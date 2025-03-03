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У Трампа розповіли, чого тепер чекають від Зеленського

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловПонеділок, 3 березня 2025, 17:31
У Трампа розповіли, чого тепер чекають від Зеленського
фото: Getty Images

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що адміністрація Дональда Трампа хоче почути від президента України Володимира Зеленського, що він шкодує про суперечку в Овальному кабінеті і хоче домовлятися про мир.

Джерело: Волц в інтерв'ю Fox News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Він сказав, що перепалка між Трампом і Зеленським показала, що український президент не готовий "говорити про мир".

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"Але ось у чому проблема, час не на його боці, час не на боці просто вічного продовження цього конфлікту, терпіння американського народу не безмежне, їхні гаманці не безмежні, і наші запаси боєприпасів не безмежні", – зазначив Волц.

За його словами, Зеленський міг залишити Білий дім у п'ятницю, "маючи США і Україну пов'язаними економічно на цілі покоління вперед".

"Зеленський дійсно зробив своїй країні справжню ведмежу послугу, не досягнувши позитивного результату в п'ятницю, і ви знаєте, ми побачимо, як все розвиватиметься далі", – додав радник Трампа.

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Волц також вказав, що у Білому домі хочуть почути від Зеленського, "що він шкодує про те, що сталося, що він готовий підписати цю угоду про мінерали і що він готовий брати участь у мирних переговорах".

"Я не думаю, що це занадто багато. Я думаю, що це те, що найкраще для американського народу, для українського народу, для Росії та для світу, щоб відновити стабільність", – резюмував Волц.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

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СШАТрампЗеленський
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