Британський прем'єр вірить у щире прагнення Трампа до миру в Україні

На думку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, немає жодних сумнівів у тому, що президент США Дональд Трамп щиро бажає досягти миру в Україні.

Джерело: Стармер під час виступу в Палаті громад у понеділок, його цитує BBC та "Європейська правда"

Деталі: Говорячи про свій візит минулого тижня до Білого дому, Стармер сказав, що вітає позитивні дискусії, які він провів із президентом США щодо європейської безпеки, в тому числі щодо "чіткої підтримки" Трампа статті 5 договору про НАТО.

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"Я вітаю розуміння з нашого діалогу, що наші дві країни будуть працювати разом над заходами безпеки для досягнення тривалого миру в Україні. Я також вітаю незмінну відданість президента цьому миру, в щирості якої ніхто в цьому залі не повинен сумніватися ні на секунду", – сказав Стармер.

Прем’єр Британії також заявив у парламенті, що перепалка між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, яка відбулася в п'ятницю, – це те, чого ніхто в цій палаті "не хоче бачити".

Володимир Зеленський заявив, що готовий ще раз зустрітися з очільником Білого дому Дональдом Трампом, якщо той запросить його.

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